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Лідер Баварії обдумує перехід у ПСЖ

Олександр Булава — 5 березня 2025, 22:40
Лідер Баварії обдумує перехід у ПСЖ
Йозуа Кімміх
Getty Images

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміх отримав варіант продовження кар'єри у французькому ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Парижани пропонують 30-річному гравцю контракт до 2029 року. Наразі футболіст розглядає цей варіант, але поки не прийняв і не відхилив його.

Напередодні Кімміх відновив переговори з Баварією щодо продовження контракту, який чинний до 30 червня 2025-го.

У поточному сезоні Йозуа зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач.

Раніше директор Баварії Макс Еберль назвав Кімміха майбутнім капітаном команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.

Баварія Чемпіонат Франції, Ліга 1 ПСЖ Футбольні трансфери Йозуа Кімміх

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