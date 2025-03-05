Лідер Баварії обдумує перехід у ПСЖ

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміх отримав варіант продовження кар'єри у французькому ПСЖ.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Парижани пропонують 30-річному гравцю контракт до 2029 року. Наразі футболіст розглядає цей варіант, але поки не прийняв і не відхилив його.

Напередодні Кімміх відновив переговори з Баварією щодо продовження контракту, який чинний до 30 червня 2025-го.

У поточному сезоні Йозуа зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких зміг забити один гол та віддати 10 результативних передач.

Раніше директор Баварії Макс Еберль назвав Кімміха майбутнім капітаном команди після того, як Мануель Ноєр завершить кар'єру.