Мбаппе — про можливу гру на Олімпіаді: Це залежить не тільки від мене

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе заявив, що не може самостійно прийняти рішення про участь в Олімпійських іграх-2024, що відбудуться в Парижі.

Слова колишнього гравця ПСЖ передає сайт журналіста Альфредо Педулли.

"Мені більше не потрібно говорити про свої наміри, всі знають. Олімпіада — особлива подія, особливо в Парижі. Коли я знатиму чи можу зіграти, я буду говорити про це. Але я нічого про це не знаю. Це залежить не тільки від мене", — заявив Мбаппе.

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Футбольний турнір на Олімпіаді відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.

Збірна України також отримала олімпійську ліцензію завдяки виходу української команди U21 у півфінал молодіжного Євро-2023. Україна вперше візьме участь у цих змаганнях.

Напередодні головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив заявку команди на чемпіонат Європи-2024.

Раніше низка ЗМІ стверджувала, що Мбаппе підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

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У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 47 матчів за ПСЖ, у яких забив 44 голи та віддав 10 результативних передач.

Повідомлялося, що між Мбаппе та президентом паризького клубу Нассером Аль-Хелайфі сталася сутичка перед грою Ліги 1.