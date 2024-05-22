Макрон просив президента Реала відпустити Мбаппе на Олімпійські ігри-2024

Президент Франції Еммануель Макрон звертався до очільника мадридського Реала Флорентіно Переса щодо участі Кіліана Мбаппе на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це повідомляє видання L'Equipe.

Розмова відбулася під час благодійної вечері до 120-річчя ФІФА, що проходила в Єлисейському палаці у Парижі.

Зазначається, що Перес не змінив своєї думки та не хоче відпускати Мбаппе, який заявив про відхід із ПСЖ, на Олімпіаду, тому Кіліан може пропустити змагання в столиці Франції.

Футбольний турнір відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.

Збірна України також отримала олімпійську ліцензію завдяки виходу української команди U21 у півфінал молодіжного Євро-2023. Україна вперше візьме участь у цих змаганнях.

Напередодні головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив заявку команди на чемпіонат Європи-2024.

Раніше низка ЗМІ стверджувала, що 25-річний футболіст підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в якості вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 47 матчів за ПСЖ, у яких забив 44 голи та віддав 10 результативних передач.

Повідомлялося, що між Мбаппе та президентом паризького клубу Нассером Аль-Хелайфі сталася сутичка перед грою Ліги 1.