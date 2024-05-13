Між Мбаппе та президентом ПСЖ сталась сутичка — джерело

Між зірковим нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе та президентом паризького клубу Нассером Аль-Хелайфі стався конфлікт у роздягальні перед грою 33 туру французької Ліги 1 проти Тулузи (1:3).

Про це повідомляє видання Le Parisien.

За інформацією джерела, президент парижан намагався поговорити з Кіліаном, який напередодні опублікував відео, у якому оголосив, що покине клуб влітку. Функціонер хотів запитати у гравця про те, чому він не подякував йому у цьому зверненні, хоча згадав тренерів, партнерів, вболівальників та спортивних директорів.

Перед матчем футболісту та керівнику клуба надали кімнату на стадіоні «Парк де Пренс», де вони змогли поговорити віч-на-віч. Проте тон розмови між Мбаппе та Аль-Хелайфі піднявся дуже швидко. Діалог швидко переріс у сутичку.

«Стіни затремтіли», - наводить слова одного зі свідків зустрічі Le Parisien.

Зазначимо, що Мбаппе виступає за ПСЖ з 2017 року. За майже 7 сезонів у складі «червоно-синіх» француз став найкращим бомбардиром в історії клубу, а також по кілька разів виграв усі трофеї на національному рівні.

Раніше низка ЗМІ стверджувала, що 25-річний футболіст підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в статусі вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 47 матчів за ПСЖ, у яких забив 44 голи та віддав 10 результативних передач.