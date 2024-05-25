Київське протистояння: Визначились пари перехідних матчів УПЛ
За підсумками останніх турів Української Прем'єр-ліги та Першої ліги визначились пари перехідних матчів чемпіонату України з футболу.
Рівненський Верес та київська Оболонь посіли 13 та 14 місця в УПЛ. Відтак командам доведеться протистояти Епіцентру з Кам'янця Подільського та столичному Лівому берегу, 4-й та 3-й команді Першої ліги відповідно
Поєдинки за дві путівки до УПЛ пройдуть 29 травня та 2 червня.
Перехідні матчі УПЛ
Перші матчі, 29 травня
- Епіцентр – Верес
- Оболонь – Лівий берег
Матчі-відповіді, 2 червня
- Верес – Епіцентр
- Лівий берег – Оболонь
Нагадаємо, Верес переграв Металіст 1925, а Оболонь розгромно поступилась Олександрії у 30 турі УПЛ.