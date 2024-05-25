Київське протистояння: Визначились пари перехідних матчів УПЛ

За підсумками останніх турів Української Прем'єр-ліги та Першої ліги визначились пари перехідних матчів чемпіонату України з футболу.

Рівненський Верес та київська Оболонь посіли 13 та 14 місця в УПЛ. Відтак командам доведеться протистояти Епіцентру з Кам'янця Подільського та столичному Лівому берегу, 4-й та 3-й команді Першої ліги відповідно

Поєдинки за дві путівки до УПЛ пройдуть 29 травня та 2 червня.

Перехідні матчі УПЛ

Перші матчі, 29 травня

Епіцентр – Верес

Оболонь – Лівий берег

Матчі-відповіді, 2 червня

Верес – Епіцентр

Лівий берег – Оболонь

Нагадаємо, Верес переграв Металіст 1925, а Оболонь розгромно поступилась Олександрії у 30 турі УПЛ.



