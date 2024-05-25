Металіст та Діназ врятувалися від вильоту: результати матчів Першої ліги

У суботу, 25 травня, відбулися 5 матчів останнього 10 туру другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.

Зокрема, у групі "Вибування" Діназ знищив Хуст, а Металіст зіграв унічию з Черніговом. Це дозволило командам зберегти прописку в другому за статусом чемпіонаті України.

Першу лігу напряму покидають Кремінь, Чернігів та Гірник-Спорт. Хуст та Металург продовжать боротися за виживання.

Чемпіонат України — Перша ліга

10 тур, 25 травня

Група "Вибування"

Буковина — МФК Металург 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Андрейчук, 2:0 - 16 Будняк

Металіст — Чернігів 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Тепляков, 1:1 - 45+2 Ментей

Нива Тернопіль — Кремінь 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Козак, 1:1 - 73 Куць

Хуст — Діназ 1:7 (0:3)

Голи: 0:1 - 18 Новиков, 0:2 - 19 Мораренко, 0:3 - 35 Паламар (пен.), 0:4 - 46 Соловйов, 0:5 - 53 Мартинюк, 1:5 - 55 Станкович (пен.), 1:6 - 75 Коваленко, 1:7 - 81 Шевченко

Поділля — Гірник-Спорт 2:0 (2:0)

Гол: 1:0 - 3 Кобзар (пен.), 2:0 - 12 Кобзар

Також сьогодні відбудеться ще 1 гра Першої Ліги у чемпіонській групі. СК Полтава прийме Прикарпаття. Початок зустрічі о 13:30 за київським часом.

Напередодні Інгулець переміг Карпати у матчі за золото Першої ліги.