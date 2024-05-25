Металіст та Діназ врятувалися від вильоту: результати матчів Першої ліги
У суботу, 25 травня, відбулися 5 матчів останнього 10 туру другого етапу чемпіонату України в Першій лізі.
Зокрема, у групі "Вибування" Діназ знищив Хуст, а Металіст зіграв унічию з Черніговом. Це дозволило командам зберегти прописку в другому за статусом чемпіонаті України.
Першу лігу напряму покидають Кремінь, Чернігів та Гірник-Спорт. Хуст та Металург продовжать боротися за виживання.
Чемпіонат України — Перша ліга
10 тур, 25 травня
Група "Вибування"
Буковина — МФК Металург 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Андрейчук, 2:0 - 16 Будняк
Металіст — Чернігів 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 11 Тепляков, 1:1 - 45+2 Ментей
Нива Тернопіль — Кремінь 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 41 Козак, 1:1 - 73 Куць
Хуст — Діназ 1:7 (0:3)
Голи: 0:1 - 18 Новиков, 0:2 - 19 Мораренко, 0:3 - 35 Паламар (пен.), 0:4 - 46 Соловйов, 0:5 - 53 Мартинюк, 1:5 - 55 Станкович (пен.), 1:6 - 75 Коваленко, 1:7 - 81 Шевченко
Поділля — Гірник-Спорт 2:0 (2:0)
Гол: 1:0 - 3 Кобзар (пен.), 2:0 - 12 Кобзар
Також сьогодні відбудеться ще 1 гра Першої Ліги у чемпіонській групі. СК Полтава прийме Прикарпаття. Початок зустрічі о 13:30 за київським часом.
Напередодні Інгулець переміг Карпати у матчі за золото Першої ліги.