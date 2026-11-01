Фенікс-Маріуполь обіграв Чернігів, Вікторія здобула вольову перемогу в 14 турі Першої ліги

У неділю, 1 листопада, відбулася низка матчів 14-го туру Першої ліги сезону-2026/27.

Фенікс-Маріуполь продовжив рекордну безпрограшну серію в поєдинку з Черніговом. Підопічні Богдана Блавацького впевнено обіграли "тигрів" завдяки голам Єгора Гунічєва та Павла Оріховського, який оформив дубль. Гості відповіли голом Єгора Шалфєєва. Таким чином, безпрограшна серія Фенікса-Маріуполя досягла 10 матчів.

В іншому поєдинку Вікторія здобула вольову перемогу над Полтавою. Гості відкрили рахунок на 40-й хвилині завдяки голу Валерія Сада. Однак у другому таймі дубль Руслана Дедуха приніс господарям перемогу.

Куликів-Білка у домашньому матчі впевнено перемогла ЮКСА. Долю поєдинку було вирішено ще в першому таймі: спочатку Віталій Патуляк п'ятою відправив м'яч у ворота "хрестоносців", а згодом Данило Волков подвоїв перевагу господарів.

У Городенці місцевий Пробій зіграв унічию з тернопільською Нивою. Після першого тайму попереду були гості завдяки голу Андрія Борячука. У другій половині зустрічі вболівальники побачили ще три голи: Максим Гірний зрівняв рахунок, Андрій Демиденко знову вивів Ниву вперед, а за десять хвилин до завершення матчу Данило Гончарук встановив остаточний рахунок – 2:2.

Чемпіонат України – Перша ліга

14 тур, 1 листопада

Фенікс-Маріуполь – Чернігів 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 12 Гунічєв, 1:1 – 32 Шалфєєв, 2:1 – 64 Оріховський (пен.), 3:1 – 82 Оріховський.

Вікторія – Полтава 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 40 Сад, 1:1 – 51 Дедух, 2:1 – 73 Дедух.

Куликів-Білка – ЮКСА 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 8 Патуляк, 2:0 – 27 Волков.

Пробій – Нива Тернопіль 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 32 Борячук, 1:1 – 50 Гірний, 1:2 – 77 Демиденко, 2:2 – 80 Гончарук.

Напередодні в межах 14 туру Першої ліги Інгулець вдев'ятьох програв Локомотиву в Першій лізі.