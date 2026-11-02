Металіст розгромив Колос-2 у 14 турі Першої ліги, нічия Полісся-2 і Олександрії

У понеділок, 2 листопада, двома матчами завершився 14 тур Першої ліги-2026/27. Полісся-2 і Олександрія голів не забивали. Зазначимо, що у складі Полісся-2 участь у матчі взяли два гравці збірної України – півзахисник Владислав Велетень і форвард Ігор Краснопір.

У іншому матчі ігрового дня харківський Металіст на виїзді розгромив Колос-2. Дубль оформив Олександр Цвіренко, який забив перший і останній голи своєї команди.

Чемпіонат України – Перша ліга

14 тур, 2 листопада

Колос-2 – Металіст – 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Цвіренко, 0:2 – 26 Абрамов, 0:3 – 53 Оріховський, 0:4 – 84 Цвіренко

Полісся-2 – Олександрія – 0:0 (0:0)

Напередодні перемоги здобули Фенікс-Маріуполь, Вікторія та Куликів-Білка, а матч Пробій – Нива завершився внічию.