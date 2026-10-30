Агробізнес із дублем Різника розгромив Прикарпаття у стартовому матчі 14 туру Першої ліги

У п'ятницю, 30 жовтня, відбувся перший поєдинок 14 туру Першої ліги України з футболу сезону-2026/27, в якому зустрічались Агробізнес і Прикарпаття.

Волочиський колектив здобув перемогу на домашньому полі з рахунком 3:0.

Відкрив рахунок у матчі наприкінці першого тайму Андрій Різник. Він реалізував пенальті ударом у нижній кут.

На 69-й хвилині подвоїв перевагу своєї команди Артем Сьомка. Після його прострілу м'яч несподівано залетів у сітку воріт Андрія Бобинця.

Крапку в зустрічі поставив Різник. Він оформив дубль після контратаки, впевнено реалізувавши свій момент ударом під дальню стійку приблизно з 14 метрів.

Чемпіонат України – Перша ліга

14 тур, 30 жовтня

Агробізнес – Прикарпаття 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 43 Різник, 2:0 – 69 Сьомка, 3:0 – 82 Різник

Зазначимо, що після цієї перемоги господарі піднялись на перше місце в турнірній таблиці. Гості поки залишились на десятій сходинці.

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Нагадаємо, що попередній поєдинок Агробізнеса в чемпіонаті було перенесено. Гра з Черніговом не відбулась через тривалу повітряну тривогу.