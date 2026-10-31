Інгулець вдев’ятьох програв Локомотиву в Першій лізі, матч Вікторія – Полтава перенесли

У суботу, 31 жовтня, відбувся один із двох запланованих матчів у рамках 14 туру Першої ліги сезону-2026/27. Київський Локомотив наприкінці матчу завдяки голу з пенальті вирвав домашню перемогу 2:1 над Інгульцем.

Зазначимо, що гості завершували матч вдев'ятьох: на 81 і 86 хвилинах були вилучені Артем Бенедюк і Віталій Дубілей відповідно.

Також 31 жовтня повинен був відбутися матч Вікторія – Полтава. Проте поєдинок був перерваний наприкінці першого тайму через затяжну повітряну тривогу. Догравання перенесли на неділю, 1 листопада, початок – об 11:30.

Чемпіонат України – Перша ліга

14 тур, 31 жовтня

Локомотив Київ – Інгулець – 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 6 Профатило, 1:1 – 22 Нагнойний, 2:1 – 90 Сахненко (з пенальті)

Вилучення: 81 Бенедюк, 86 Дубілей (обидва – Інгулець)

Напередодні 14 тур Першої ліги розпочався з розгромної перемоги Агробізнеса над Прикарпаттям.