Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Інгулець вдев’ятьох програв Локомотиву в Першій лізі, матч Вікторія – Полтава перенесли

Олег Дідух — 31 жовтня 2026, 16:04
Інгулець вдев’ятьох програв Локомотиву в Першій лізі, матч Вікторія – Полтава перенесли

У суботу, 31 жовтня, відбувся один із двох запланованих матчів у рамках 14 туру Першої ліги сезону-2026/27. Київський Локомотив наприкінці матчу завдяки голу з пенальті вирвав домашню перемогу 2:1 над Інгульцем.

Зазначимо, що гості завершували матч вдев'ятьох: на 81 і 86 хвилинах були вилучені Артем Бенедюк і Віталій Дубілей відповідно.

Також 31 жовтня повинен був відбутися матч Вікторія – Полтава. Проте поєдинок був перерваний наприкінці першого тайму через затяжну повітряну тривогу. Догравання перенесли на неділю, 1 листопада, початок – об 11:30.

Чемпіонат України – Перша ліга
14 тур, 31 жовтня

Локомотив Київ – Інгулець – 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 6 Профатило, 1:1 – 22 Нагнойний, 2:1 – 90 Сахненко (з пенальті)

Вилучення: 81 Бенедюк, 86 Дубілей (обидва – Інгулець)

Напередодні 14 тур Першої ліги розпочався з розгромної перемоги Агробізнеса над Прикарпаттям.

Standings provided by Sofascore
Чемпіонат України, Перша ліга

Чемпіонат України, Перша ліга

Агробізнес із дублем Різника розгромив Прикарпаття у стартовому матчі 14 туру Першої ліги
ЮКСА заявила про тиск та погрози після скандалу з Локомотивом
ЮКСА здолала Локомотив, Інгулець переграв Колос-2 у 13 турі Першої ліги
Локомотив виступив із заявою щодо расистського скандалу на матчі з ЮКСА
Кричали "чорний додік": президент ЮКСА – про расистський скандал на матчі Першої ліги

Останні новини