Інгулець вдев’ятьох програв Локомотиву в Першій лізі, матч Вікторія – Полтава перенесли
У суботу, 31 жовтня, відбувся один із двох запланованих матчів у рамках 14 туру Першої ліги сезону-2026/27. Київський Локомотив наприкінці матчу завдяки голу з пенальті вирвав домашню перемогу 2:1 над Інгульцем.
Зазначимо, що гості завершували матч вдев'ятьох: на 81 і 86 хвилинах були вилучені Артем Бенедюк і Віталій Дубілей відповідно.
Також 31 жовтня повинен був відбутися матч Вікторія – Полтава. Проте поєдинок був перерваний наприкінці першого тайму через затяжну повітряну тривогу. Догравання перенесли на неділю, 1 листопада, початок – об 11:30.
Чемпіонат України – Перша ліга
14 тур, 31 жовтня
Локомотив Київ – Інгулець – 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 – 6 Профатило, 1:1 – 22 Нагнойний, 2:1 – 90 Сахненко (з пенальті)
Вилучення: 81 Бенедюк, 86 Дубілей (обидва – Інгулець)
Напередодні 14 тур Першої ліги розпочався з розгромної перемоги Агробізнеса над Прикарпаттям.