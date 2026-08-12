Костюк: Є чітке розуміння, як діяти проти Карабаха
Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк заявив, що знає, як команда повинна діяти у матчі-відповіді проти Карабаху у кваліфікації Ліги конференцій.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Як оцінюю Карабах, як команду? Коли тренер протягом тривалого часу працює з командою, у неї вже сформована певна система. Гравці добре розуміють, як діяти, команда має збалансований склад. До того ж є досвід виступів у Лізі чемпіонів.
Приємно та цікаво грати з таким суперником, тому що є чітке розуміння, як він діє і як ми повинні діяти, щоб йому протистояти. Це додає особливої родзинки цьому протистоянню", – сказав Костюк.
Тренер також подякував за підтримку України та українського народу.
"Хочу додати, що нас дуже приємно вразило ваше місто, а також ставлення людей до нас. Дуже приємно відчувати, що тут підтримують Україну та український народ. Ця підтримка для нас дуже важлива в нинішній час. Але попри це, протистояння на футбольному полі буде цікавим. І ми зробимо все, що від нас залежить, щоб пройти до наступного раунду", – зазначив Костюк.
Тиждень тому перша зустріч завершилася мінімальною звитягою динамівців завдяки голу Матвія Пономаренка. Матч-відповідь розпочнеться 13 серпня о 19:00 (за київським часом).