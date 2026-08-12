Костюк: Є чітке розуміння, як діяти проти Карабаха

Головний тренер київського Динамо Ігор Костюк заявив, що знає, як команда повинна діяти у матчі-відповіді проти Карабаху у кваліфікації Ліги конференцій.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Як оцінюю Карабах, як команду? Коли тренер протягом тривалого часу працює з командою, у неї вже сформована певна система. Гравці добре розуміють, як діяти, команда має збалансований склад. До того ж є досвід виступів у Лізі чемпіонів.

Приємно та цікаво грати з таким суперником, тому що є чітке розуміння, як він діє і як ми повинні діяти, щоб йому протистояти. Це додає особливої родзинки цьому протистоянню", – сказав Костюк.