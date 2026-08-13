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Основний захисник Динамо не зіграє у матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха

Олексій Мурзак — 13 серпня 2026, 13:52
Основний захисник Динамо не зіграє у матчі-відповіді кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха
Томаш Кендзьора
ФК Динамо Київ

Основний захисник Динамо Томаш Кендзьра не зіграє у матч-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Карабаха.

За інформацією ТаТоТаке, на останньому перед вильотом в Баку тренуванні, 32-й річний легіонер отримав струс мозку середньої складності.

За прогнозами медиків, Кендзьора зможе відновити тренувальний процес не раніше, ніж за тиждень.

Нагадаємо, 19 червня Динамо оголосило про повернення Кендзьори. Раніше 32-річний поляк виступав за киян у 2017 – 2022 роках.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 13 серпня, в Баку на стадіоні імені Тофіка Бахрамова. Старт зустрічі – о 19:00 за київським часом.

У першому матчі Динамо в Любліні перемогло Карабах із рахунком 1:0 завдяки голу Матвія Пономаренка.

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