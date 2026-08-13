Карабах та Динамо оголосили стартові склади на матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 13 серпня, Динамо на виїзді проведе матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги конферецій-2026/27 проти Карабаха.

Обидві команди визначилися зі стартовими складами на поєдинок, який стартує о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що на вістрі атаки Карабаха з перших хвилин вийде український нападник Олексій Кащук.

Карабах: Зломислич, Сілва, Варконьї, Гусейнов, Джафаргулієв, Педро Бікальо, Янкович, Коді, Муаддіб, Зубір, Кащук

Динамо: Суркіс, Дубінчак, Михавко, Біловар, Сич, Бражко, Рубчинський, Лонвейк, Редушко, Герреро, Пономаренко

У першому матчі Динамо в Любліні перемогло Карабах із рахунком 1:0 завдяки голу Матвія Пономаренка.