Карабах – Динамо: де та коли дивитись матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 13 серпня, Динамо зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти азербайджанського Карабаха.

Ця гра відбудеться на стадіоні імені Тофіка Бахрамова в Баку. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

В Україні поєдинок між Динамо й Карабахом глядачі наживо зможуть переглянути у вільному доступі. Його покажуть на телеканалі 2+2, який також доступний на більшості OTT-платформ.

У першому матчі Динамо в Любліні перемогло Карабах із рахунком 1:0 завдяки голу Матвія Пономаренка.

Зазначимо, що обидві команди опинились у Лізі конференцій після вильоту з Ліги Європи. Кияни поступились ПАОКу, а азербайджанці не змогли пройти ЦСКА із Софії.

Також вже визначився потенційний суперник "біло-синіх" у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. У разі проходу, вони зіграють проти переможця пари Твенте – ДАК-1904.