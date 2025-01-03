Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Оболонь домовилася з ЛНЗ про продовження оренди захисника

Руслан Травкін — 3 січня 2025, 09:05
Оболонь домовилася з ЛНЗ про продовження оренди захисника
ФК ЛНЗ

Оболонь домовилася з ЛНЗ про продовження оренди 29-річного захисника Петра Стасюка.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

"Пивовари" взяли лівого бека в оренду на початку вересня. За столичний клуб він відіграв 11 матчів в УПЛ, зігравши загалом 957 хвилин. Результативними діями не відзначався.

Контракт Стасюка з ЛНЗ діє до літа 2026 року. Оренда з Оболонню розрахована до кінця сезону.

За кар'єру Стасюк виступав за Скалу, Перлину, Балкани, Минай, Маріуполь та Сабаїл (Азербайджан). Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 350 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше Оболонь оголосила про оренду досвідченого хавбека Колоса.

ЛНЗ Оболонь Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ

Оболонь

Оболонь орендувала півзахисника Колоса
Оболонь підпише чемпіона світу в складі молодіжної збірної України U-20
Карпати – найкращий клуб УПЛ за відвідуваністю домашніх матчів у першій частині сезону
Ворскла та Оболонь орендували двох гравців Колоса
Колос планує віддати в оренду двох гравців

Останні новини