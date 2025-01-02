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Оболонь орендувала півзахисника Колоса

Станіслав Лисак — 2 січня 2025, 14:39
Оболонь орендувала півзахисника Колоса
ФК Оболонь Київ

Півзахисник Колоса Олег Ільїн проведе другу частину сезону-2024/2025 у складі Оболоні на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Угода завершиться наприкінці сезону, а інформація про можливе право викупу футболіста не розголошується.

Протягом першої половини сезону Ільїн провів за Колос 5 матчів у УПЛ та одну гру в Кубку України, результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що столична Оболонь викупить у Кривбаса форварда Дениса Устименка.

"Пивовари" завершила першу частину сезону на 14-му місці в турнірній таблиці. В активі команди 14 очок. Наступний матч в межах УПЛ Оболонь зіграє проти Ворскли у лютому.

Колос Оболонь Чемпіонат України, УПЛ

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