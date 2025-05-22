Зі "шпорами" у серці: Кейн привітав Тоттенгем із перемогою у Лізі Європи

Зірковий форвард Баварії Гаррі Кейн не залишився осторонь після перемоги Тоттенгема у фіналі Ліги Європи.

Напередодні "шпори" у вирішальному матчі турніру обіграли Манчестер Юнайтед (1:0).

Після завершення матчу легендарний футболіст лондонців привітав клуб з успіхом, виклавши допис у соцмережі.

Нагадаємо, Кейн провів у лавах Тоттенгема більшу частину своєї кар'єри, проте, на жаль, не зміг виграти з клубом жодного трофею.

Футболіст перебрався у 2023 році в Баварію, де зумів в одному сезоні зі "шпорами" перервати "чорну полосу" для себе, ставши чемпіоном Німеччини.

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд фінального матчу Ліги Європи.