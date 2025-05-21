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Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: відео голів фіналу Ліги Європи

Богдан Войченко — 21 травня 2025, 09:10
Тоттенгем – Манчестер Юнайтед: відео голів фіналу Ліги Європи
Тоттенгем проти МЮ
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В середу, 21 травня, у вирішальному матчі Ліги Європи УЄФА зустрінуться дві англійські команди – Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

Матч пройде в іспанському місті Більбао на стадіоні "Сан-Мамес". Старт – 22:00 за Києвом.

На "Чемпіоні" також буде доступна онлайн-трансляція гри.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Тоттенгем здолав Буде-Глімт у півфіналі, Айнтрахт на стадії 1/4, та нідерландський АЗ у 1/8 фіналу.

Натомість Манчестер Юнайтед зумів перемогти у першій стадії плейоф Реал Сосьєдад, потім вибив Ліон у 1/4-й та обіграв господарів стадіону, який прийматиме фінал – Атлетик з Більбао.

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