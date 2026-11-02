Гнабрі вибув до кінця року через травму, отриману в матчі з Боруссією

Мюнхенська Баварія до кінця року втратила вінгера Сержа Гнабрі, який травмувався в поєдинку з Боруссією Дортмунд у чемпіонаті Німеччини.

Про це розповів спортивний директор клубу Макс Еберль.

Повернення 31-річного німця очікується після Різдва. Також півзахисник Ісмаель Сайбарі через розрив синдесмозної зв'язки правого гомілкостопу вибув на 3-4 місяці.

"Щодо Сержа, ми очікуємо, що він буде недоступний до Різдва. Для Джамала Мусіали та Луїса Діаса наступною ціллю є міжнародна пауза на матчі збірних. Щодо Луїса, то, найімовірніше, він повернеться вже після міжнародної паузи. Що стосується Джамала, ми сподіваємося, що під час міжнародної паузи він буде достатньо готовий, щоб відновити тренування та повноцінно повернутися до занять у загальній групі. Ми очікуємо, що через розрив синдесмозної зв'язки Сайбарі буде поза грою протягом трьох-чотирьох місяців", – сказав Еберль.

31-річний Гнабрі цього сезону зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол, а на рахунку Сайбарі – 14 матчів та 3+3 за системою "гол+пас".

Свій наступний матч Баварія зіграє 3 листопада в Лізі чемпіонів – суперником стане Атлетико Мадрид. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що мюнхенці зацікавлені у трансфері 17-річного гравця Боруссії Менхенгладбах.