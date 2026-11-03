Володар Золотого м'яча-2026 назвав чемпіонат, у якому хотів би пограти

Нападник Баварії, який нещодавно виграв Золотий м'яч-2026, Гаррі Кейн розповів, що хотів би спробувати зіграти в іспанській Ла Лізі.

Його цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"У мене ніколи не було реального шансу зіграти в Іспанії. Було б дивовижно виступити в Ла Лізі. Але зрештою шлях кожного приводить тебе в певне місце, і я справді щасливий, що мій привів мене до Баварії, адже, як ви бачите, я надзвичайно щасливий тут", – сказав 33-річний форвард.

До серпня 2023-го Кейн виступав в АПЛ, провівши найбільше матчів у футболці Тоттенгема (435), звідки перебрався до Мюнхена. Також виступав за Міллволл, Лейтон, Лестер і Норвіч.

Від моменту переїзду до Німеччини вже встиг взяти участь у 160 поєдинках за Баварію, у яких відзначився 156 голами та 41 асистом). Завоював із мюнхенським грандом 5 титулів.

Його чинний контракт розрахований до кінця поточного сезону-2026/27. Портал Transfermarkt оцінює вартість 33-річного забивного форварда у 60 мільйонів євро. Однак Гаррі близький до продовження угоди з Баварією.