Баварія продовжила контракт із Кейном

Гаррі Кейн підписав нову угоду з Баварією, яка розрахована до 30 червня 2029 року.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

"Я почуваюся в Баварії як удома. Мені подобаються клуб, уболівальники та місто Мюнхен. У нас чудова команда та прекрасний тренер – Венсан Компані. Для мене велика гордість бути частиною цього клубу. Моя родина також дуже задоволена життям тут. Я хотів залишитися в Баварії. Тепер із нетерпінням чекаю на майбутнє та прагну здобути ще багато трофеїв із цим великим клубом", – сказав Кейн.

Зазначимо, що англійський форвард виступає за мюнхенців з літа 2023 року. Він перейшов із Тоттенгема за 95 мільйонів євро.

За цей час він провів за Баварію 161 матч, у яких забив 156 голів і віддав 41 результативну передачу.

Кейн виграв п'ять трофеїв, які стали першими для нього в кар'єрі. Крім того, напередодні він отримав "Золотий м'яч-2026", випередивши мінімально в голосуванні зірку Реала Кіліана Мбаппе.