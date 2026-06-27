Капітана збірної Кабо-Верде підозрюють у зґвалтуванні

Капітан Кабо-Верде Раян Мендеш опинився під слідством через звинувачення у зґвалтуванні.

Про це повідомляє Globo.

За інформацією видання, його підозрюють у зґвалтуванні громадянки Бразилії, яка працювала перекладачкою делегації збірної під час березневого турніру FIFA Series, який проходив у березні 2025 року.

Згодом заявниця звернулася до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) та Федерації футболу Кабо-Верде з вимогою відсторонити гравця від участі в чемпіонаті світу, проте, за її словами, вона так і не отримала жодної відповіді від футбольних інстанцій.

Поліція Нової Зеландії підтвердила факт розслідування, зазначивши, що провадження було відкрито 10 квітня. Водночас через вимоги місцевого законодавства правоохоронці не коментують особи можливих фігурантів справи.

За інформацією видання, слідчі вже вилучили записи камер відеоспостереження готелю та очікують завершення експертиз, після чого буде ухвалене рішення щодо можливого висунення обвинувачень.

Водночас у федерації Кабо-Верде, за наявною інформацією, заявили, що ця ситуація є "особистою справою" Мендеша, яка не стосується діяльності збірної.

Як відомо, збірна Кабо-Верде на дебютному для себе чемпіонаті світу змогла пробитись у плейоф, встановивши завдяки цьому декілька рекордів.