Жінка вперше в історії Бундесліги стала спортивним директором клубу на постійній основі

Кетлін Крюгер офіційно призначена на посаду спортивної директорки Гамбурга, ставши першою жінкою в історії німецького футболу, яка увійшла до правління клубу Бундесліги на постійній основі.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Крюгер перейшла до Гамбурга після 17 років роботи у мюнхенській Баварії, де вона пройшла шлях від футболістки до провідної експертки зі спортивної стратегії та розвитку.

Процес вибору кандидата тривав кілька місяців, протягом яких наглядова рада вивчала різні профілі фахівців. Член наглядової ради Гамбурга Генрік Кьонке підкреслив, що Крюгер виділялася на особистому та професійному рівнях, представивши чітке та переконливе бачення майбутнього Гамбурга.

Сама Кетлін Крюгер висловила подяку за виявлену довіру та назвала можливість працювати в одному з найбільших клубів Німеччини великим привілеєм.

"Я абсолютно в захваті від довіри, яку мені висловили. Це справжній привілей – допомагати формувати Гамбург, одне з найбільших імен у німецькому футболі, на такій вирішальній спортивній посаді. Я з великим захопленням стежила за розвитком клубу останніми роками. З нетерпінням чекаю початку роботи з Еріком Гувером, персоналом та командами чоловічого, жіночого і молодіжного секторів", – наголосила Кетлін Крюгер.

Крюгер виступала за Баварію як гравчиня з 2003 по 2009 рік, провівши 33 матчі у Бундеслізі. Після завершення кар'єри вона працювала асистенткою правління, а з 2012 року протягом тривалого часу була менеджеркою першої команди мюнхенців.

Нагадаємо, що нещодавно вперше в історії Бундесліги жінка очолила клуб вищої ліги.