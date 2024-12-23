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Керівництво МЮ довіряє Аморіму в ситуації з Рашфордом

Володимир Максименко — 23 грудня 2024, 23:14
Керівництво МЮ довіряє Аморіму в ситуації з Рашфордом
Маркус Рашфорд
ВВС

Керівництво Манчестер Юнайтед повністю довіряє головному тренеру команди Рубену Аморіму у ситуації із Маркусом Рашфордом.

Про це повідомляє ESPN.

Боси "манкуніанців" вирішили повністю довіритись португальському фахівцю та не втручатися. Про це рішення вже повідомлено Аморіму.

Окрім того, керівництво повідомило Рашфорду, що не гарантує йому місце у клубі.

Зазначимо, що форвард вже втретє не потрапив до заявки "червоних дияволів", пропустивши матчі проти Манчестер Сіті, Тоттенгема та Борнмута.

У сезоні-2024/25 Рашфорд зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.

Раніше сам нападник заявив, що готовий до нового виклику.

Окрім того, Манчестер Юнайтед пропустив рекордний гол у програному матчі із Борнмутом.

Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Рубен Аморім

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