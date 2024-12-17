Рашфорд: Я завжди готовий до нового виклику
Маркус Рашфорд
Фото Фабріціо Романо
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд прокоментував чутки щодо можливого трансферу в інший клуб наголосивши, що відкритий до нових викликів у кар'єрі.
Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.
"Особисто я завжди готовий до нових викликів. Коли я піду з МЮ, то ви ніколи не почуєте від мене поганого про клуб. Я завжди буду червоним", – розповів англієць.
У сезоні-2024/25 Рашфорд зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.
Transfermarkt оцінює гравця у 55 мільйонів євро.
Зазначимо, що Маркуса активно пов'язують із трансфером до одного з клубів Саудівської Аравії.
Раніше повідомлялось, що Аморім викликав Рашфорда на розмову у зв'язку зі "зливом" інформації про клуб у ЗМІ.