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Рашфорд: Я завжди готовий до нового виклику

Володимир Максименко — 17 грудня 2024, 22:04
Рашфорд: Я завжди готовий до нового виклику
Маркус Рашфорд
Фото Фабріціо Романо

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд прокоментував чутки щодо можливого трансферу в інший клуб наголосивши, що відкритий до нових викликів у кар'єрі.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Особисто я завжди готовий до нових викликів. Коли я піду з МЮ, то ви ніколи не почуєте від мене поганого про клуб. Я завжди буду червоним", – розповів англієць.

У сезоні-2024/25 Рашфорд зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.

Transfermarkt оцінює гравця у 55 мільйонів євро.

Зазначимо, що Маркуса активно пов'язують із трансфером до одного з клубів Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялось, що Аморім викликав Рашфорда на розмову у зв'язку зі "зливом" інформації про клуб у ЗМІ.

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