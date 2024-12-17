Рашфорд: Я завжди готовий до нового виклику

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд прокоментував чутки щодо можливого трансферу в інший клуб наголосивши, що відкритий до нових викликів у кар'єрі.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Особисто я завжди готовий до нових викликів. Коли я піду з МЮ, то ви ніколи не почуєте від мене поганого про клуб. Я завжди буду червоним", – розповів англієць.

🚨 Marcus Rashford: “For me, personally, I'm ready for a NEW challenge and the next steps”, told @henrywinter.



“When I leave it's going to be ‘no hard feelings’. You’re not going to have any negative comments from me about Man United”.



“That’s me. I will always be a Red”. pic.twitter.com/KKtuXjohMJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2024

У сезоні-2024/25 Рашфорд зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.

Transfermarkt оцінює гравця у 55 мільйонів євро.

Зазначимо, що Маркуса активно пов'язують із трансфером до одного з клубів Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялось, що Аморім викликав Рашфорда на розмову у зв'язку зі "зливом" інформації про клуб у ЗМІ.