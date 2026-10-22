Тренер Брайтона не очолить Манчестер Юнайтед
Головний тренер Брайтона Фабіан Гюрцелер не планує залишати клуб заради Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
МЮ розпочав пошуки наступника на випадок відходу Майкла Карріка. Окрім 33-річного німця, до списку потенційних керманичів також увійшов колишній наставник Баварії та національної збірної Німеччини Юліан Нагельсманн.
Втім, зазначається, що сам наставник Брайтона поки не готовий залишати нинішню команду й перебиратися до Манчестера.
Гюрцелер очолює Брайтон із червня 2024 року. До цього працював із Піпінсрідом і Санкт-Паулі, з останнім виграв другу Бундеслігу сезону-2023/24.
Наразі Брайтон посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ.
Зазначимо, що напередодні англійський гранд поступився італійському Комо у 3-му турі загального етапу Ліги чемпіонів із рахунком 1:4. Дублем та асистом у зустрічі відзначився 22-річний Ніко Пас.
Підопічні Майкла Карріка протягом цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів зазнали двох поразок та здобули одну перемогу. У стартовому турі МЮ здолав азербайджанський Сабах (4:0), а згодом поступився мадридському Атлетико (0:2).
Наразі команда посідає 23-тю позицію у турнірній таблиці, перебуваючи у списку колективів, котрі пройдуть до 1/16 фіналу Ліги чемпіонів. У чемпіонаті МЮ посідає 13 місце, здобувши за 7 турів 7 залікових балів.
Нещодавно капітан МЮ Бруну Фернандеш публічно розкритикував план на гру від тренера після розгромної поразки від Комо у Лізі чемпіонів