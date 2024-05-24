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Кепа візьме участь у матчі з Бетісом — джерело

Игорь Чернявский — 24 травня, 15:50
Кепа візьме участь у матчі з Бетісом — джерело

Третій воротар Реала Кепа Аррісабалага отримає ігровий час у матчі 38 туру чемпіонату Іспанії-2023/24.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, таким чином Карло Анчелотті хоче дати Кепі можливість попрощатися з "королівським клубом" та віддячити йому за професіоналізм упродовж сезону.

Marca зазначає, що Аррісабалага не почне матч з перших хвилин, а вийде на кілька хвилин наприкінці гри. Раніше повідомлялося, що основним воротарем у поєдинку з Бетісом буде Тібо Куртуа.

Поки невідомо, хто захищатиме ворота Реала у фіналі Ліги чемпіонів, але більшість джерел стверджують, що для Андрія Луніна сезон вже завершено. Нагадаємо, у попередньому турі він пропустив 4 голи від конкурента Артема Довбика в боротьбі за трофей Пічічі.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Кепа Аррісабалага

Кепа Аррісабалага

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