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Їлдиз – про історичний гол у Лізі чемпіонів: Це була фантастика

Андрій Яросименко — 18 вересня, 08:20
Їлдиз – про історичний гол у Лізі чемпіонів: Це була фантастика
Кенан Їлдиз
Getty images

19-річний нападник Ювентуса Кенан Їлдиз прокоментував свій історичний гол в оновленій Лізі чемпіонів.

Його слова передає УЄФА.

"Нема чого говорити, це була фантастика. Такий гол під час мого дебюту в Лізі чемпіонів. Неймовірний вечір, мурашки по шкірі. Ліга чемпіонів особлива. Це була гра, якою живе футболіст. Це мрія зіграти на такій престижній арені", – сказав нападник.

Зазначимо, що Ювентус переграв ПСВ з рахунком 3:1. Перший гол команди, та перший гол в оновленому форматі Ліги чемпіонів забив саме Їлдиз. Також він став наймолодшим бомбардиром Юве в історії ЛЧ, випередивши Алессандро Дель П'єро.

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