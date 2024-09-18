Їлдиз – про історичний гол у Лізі чемпіонів: Це була фантастика

19-річний нападник Ювентуса Кенан Їлдиз прокоментував свій історичний гол в оновленій Лізі чемпіонів.

Його слова передає УЄФА.

"Нема чого говорити, це була фантастика. Такий гол під час мого дебюту в Лізі чемпіонів. Неймовірний вечір, мурашки по шкірі. Ліга чемпіонів особлива. Це була гра, якою живе футболіст. Це мрія зіграти на такій престижній арені", – сказав нападник.

Зазначимо, що Ювентус переграв ПСВ з рахунком 3:1. Перший гол команди, та перший гол в оновленому форматі Ліги чемпіонів забив саме Їлдиз. Також він став наймолодшим бомбардиром Юве в історії ЛЧ, випередивши Алессандро Дель П'єро.