Нападник Ювентуса забив перший гол у новому форматі Ліги чемпіонів

Нападник Ювентуса Кенан Їлдиз відзначився першим голом у матчі основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2024/25 проти ПСВ.

Зазначимо, що у 19 років і 136 днів Їлдиз став наймолодшим бомбардиром Юве в історії ЛЧ, випередивши Алессандро Дель П'єро, якому було 20 років і 308 днів.

Загалом за італійський гранд молодий нападник зіграв 37 матчів, у яких відзначився 5 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно Їлдиз продовжив контракт з клубом та отримав новий ігровий номер.