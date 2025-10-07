Стала відома дата відновлення Кемкіна
Олександр Кемкін
Кривбас
Голкіпер Кривбаса Олександр Кемкін може відновитися від пошкодження приблизно за 10 днів.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Воротар зазнав ушкодження у матчі із Кудрікою. Спочатку йшлось про можливу травму плесневої кістки, але все обійшлося пошкодженням сухожилля.
У першому випадку – кіпер би лікувався б до 6-8 тижнів. Зараз же можна очікувати його повернення приблизно через 10 днів.
Нагадаємо, Кривбас завдяки перемозі над Кудрівкою набрав 16 балів та піднявся на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, обійшовши Полісся.
Раніше перемогу над Кудрівкою прокоментував наставник криворізького клубу Патрік ван Леувен.