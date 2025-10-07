Стала відома дата відновлення Кемкіна

Голкіпер Кривбаса Олександр Кемкін може відновитися від пошкодження приблизно за 10 днів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Воротар зазнав ушкодження у матчі із Кудрікою. Спочатку йшлось про можливу травму плесневої кістки, але все обійшлося пошкодженням сухожилля.

У першому випадку – кіпер би лікувався б до 6-8 тижнів. Зараз же можна очікувати його повернення приблизно через 10 днів.

Нагадаємо, Кривбас завдяки перемозі над Кудрівкою набрав 16 балів та піднявся на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, обійшовши Полісся.

