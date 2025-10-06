Ван Леувен – про перемогу Кривбаса над Кудрівкою: Усі три голи були наслідком командних атак

Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен висловився про перемогу команди над Кудрівкою в матчі 8-го туру УПЛ.

Емоції фахівця передає пресслужба криворіжців.

"У перерві ми подивилися відео важливих моментів, моментів переходу з оборони в атаку, і поговорили, що треба реалізовувати кращі свої гольові можливості. Також подивились відео моментів, де були зобовʼязані забивати голи.

Усі три голи стали наслідком хороших командних атак. Вважаю, що ще в першому таймі ми мали забивати більше. Мендоза міг діяти активніше, більше створювати моментів і краще їх реалізовувати. Але я задоволений, що команда не зупинялася, працювала до кінця – і в другому таймі ми змогли реалізувати свої шанси. Це також дало змогу випустити молодих футболістів і дати їм ігрову практику.

Загалом я задоволений виступом команди, хоча й прикро через пропущений гол – ми повинні залишатися зосередженими протягом усього матчу, кожної хвилини", – розповів ван Леувен.

Кривбас завдяки перемозі набрав 16 балів та піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, обійшовши Динамо та Полісся (по 15 пунктів). Кудрівка з 10 очками перебуває на 11-й сходинці.

Відео голів та огляд матчу Кривбас – Кудрівка доступний на сайті "Чемпіон".