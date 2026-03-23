Айнтрахт готує новий контракт для героя чемпіонату світу-2014

Півзахисник Айнтрахта Маріо Гетце підпише нову угоду з німецьким клубом.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Автор єдиного голу в фіналі чемпіонату світу 2014 року укладе нову угоду до літа 2027 року. Всі деталі узгоджені, контракт буде підписано. Офіційне оголошення очікується найближчими днями.

Гетце виступає за Айнтрахт з 2022 року, куди він перейшов з ПСВ. У нинішньому сезоні гравець провів 26 матчів в усіх турнірах та відзначився двома асистами. Його вартість за даними Transfermarkt оцінюється в 3,5 млн євро.

Напередодні Айнтрахт поступився Майнцу у 27 турі Бундесліги. Команда наразі посідає сьому сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.

Раніше клуб з Франкфурта оголосив про трансфер найкращого бомбардира Другої Бундесліги Юнеса Ебнуталіба.