Гоффенгайм у меншості переграв Вердер, РБ Лейпциг втратив перемогу над Санкт-Паулі в 16 турі Бундесліги

У вівторок, 27 січня, відбулися два перенесених матчі 16-го туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Так, ігровий день порадував вболівальників голами. Зокрема, Вердер вдома програв Гоффенгайму, який майже весь другий тайм догравав у меншості через вилучення Бургера.

Водночас у паралельному протистонні РБ Лейпциг вже у компенсований арбітром час втратив перемогу Санкт-Паулі.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

Перенесені матчі 16-го туру, 27 січня

Вердер – Гоффенгайм 0:2 (0:1)

Голм: 0:1 – 44 Прасс, 0:2 – 54 Премель

Вилучення: 51 – Бургер (Гоффенгайм)

Санкт-Паулі – РБ Лейпциг 1:1

Голи: 0:1 – 66 Діоманде, 1:1 – 90+3 Карсен (пен)

Нагадаємо, 25 січня, у заключних поєдинках 19 туру Штутгарт розгромив Боруссію, а Фрайбург здолав Кельн.