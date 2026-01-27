Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Гоффенгайм у меншості переграв Вердер, РБ Лейпциг втратив перемогу над Санкт-Паулі в 16 турі Бундесліги

Олексій Мурзак — 27 січня 2026, 23:30
Гоффенгайм у меншості переграв Вердер, РБ Лейпциг втратив перемогу над Санкт-Паулі в 16 турі Бундесліги

У вівторок, 27 січня, відбулися два перенесених матчі 16-го туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Так, ігровий день порадував вболівальників голами. Зокрема, Вердер вдома програв Гоффенгайму, який майже весь другий тайм догравав у меншості через вилучення Бургера.

Водночас у паралельному протистонні РБ Лейпциг вже у компенсований арбітром час втратив перемогу Санкт-Паулі.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
Перенесені матчі 16-го туру, 27 січня

Вердер – Гоффенгайм 0:2 (0:1)

Голм: 0:1 – 44 Прасс, 0:2 – 54 Премель

Вилучення: 51 – Бургер (Гоффенгайм)

Санкт-Паулі – РБ Лейпциг 1:1

Голи: 0:1 – 66 Діоманде, 1:1 – 90+3 Карсен (пен)

Нагадаємо, 25 січня, у заключних поєдинках 19 туру Штутгарт розгромив Боруссію, а Фрайбург здолав Кельн.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Від покера за збірну Німеччини до смерті в Аушвіці: забута трагедія Юліуса Гірша
Штутгарт розгромив Боруссію, Фрайбург здолав Кельн у 19 турі Бундесліги
Баварія побореться з Ліверпулем за вінгера РБ Лейпциг
Гамбург поділив очки в дербі зі Санкт-Паулі у 19-му турі Бундесліги
Поки одні вигравали КЄЧ, інші захоплювали нетрі: дербі Гамбурга – битва культур і трохи футболу

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік