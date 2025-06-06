Кельн після повернення в Бундеслігу призначив нового головного тренера
Кельн оголосив про призначення на посаду головного тренера команди 43-річного польського фахівця Лукаса Квашнека.
Про це повідомила пресслужба німецького клубу.
Контракт із 43-річним наставником розрахований до 30 червня 2028 року.
Останні чотири сезони він провів на чолі Падерборна. Раніше працював із Карлсруе, Карл Цейсс (Єна) та Саарбрюкеном, разом із яким дійшов до півфіналу Кубку Німеччини-2020/21.
Кельн догравав сезон-2024/25 під керівництвом 71-річного Фрідхельма Функеля, який на початку травня він змінив звільненого Герхарда Штрубера.
Нагадаємо, у неділю, 18 травня, Кельн переміг Кайзерслаутерн у 34-му турі другої Бундесліги та слідом за Гамбургом вийшов у еліту німецького чемпіонату. Зазначимо, що саме "цапи" у підсумку стали переможцями чемпіонату, зайнявши першу сходинку.