Кельн після повернення в Бундеслігу призначив нового головного тренера

Кельн оголосив про призначення на посаду головного тренера команди 43-річного польського фахівця Лукаса Квашнека.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Контракт із 43-річним наставником розрахований до 30 червня 2028 року.

Lukas Kwasniok will take over as #effzeh Head Coach for the upcoming 2025-26 season! 🔴⚪️



He has signed a deal with FC until 30th June 2028. ✍️



We're looking forward to getting started, Coach! 💪 pic.twitter.com/IDNjYRYZ0K — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) June 6, 2025

Останні чотири сезони він провів на чолі Падерборна. Раніше працював із Карлсруе, Карл Цейсс (Єна) та Саарбрюкеном, разом із яким дійшов до півфіналу Кубку Німеччини-2020/21.

Кельн догравав сезон-2024/25 під керівництвом 71-річного Фрідхельма Функеля, який на початку травня він змінив звільненого Герхарда Штрубера.

Нагадаємо, у неділю, 18 травня, Кельн переміг Кайзерслаутерн у 34-му турі другої Бундесліги та слідом за Гамбургом вийшов у еліту німецького чемпіонату. Зазначимо, що саме "цапи" у підсумку стали переможцями чемпіонату, зайнявши першу сходинку.