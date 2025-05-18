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Кельн став чемпіоном другої Бундесліги та слідом за Гамбургом вийшов в еліту

Олексій Мурзак — 18 травня 2025, 20:46
Кельн став чемпіоном другої Бундесліги та слідом за Гамбургом вийшов в еліту
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У неділю, 18 травня, Кельн переміг Кайзерслаутерн у 34-му турі другої Бундесліги та слідом за Гамбургом вийшов у еліту німецького чемпіонату.

Матч завершився з рахунком 4:0. Ба більше, саме "цапи" у підсумку стали переможцями чемпіонату, зайнявши першу сходинку.

Нагадаємо, Кельн вилетів з Бундесліги минулого сезону. Разом з ним раніше путівку на підвищення оформив Гамбург. Водночас Ельферсберг, який зайняв третю сходинку, зіграє у плейоф.

Раніше стало відомо, що два клуби німецької Бундесліги втратили математичні шанси зберегти свою прописку у вищому німецькому дивізіоні.

Як відомо, вже визначилися всі учасники єврокубків від Німеччини та команда, яка зіграє в перехідних матчах.

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