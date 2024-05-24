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Гравця Шахтаря дискваліфікували на 3 матчі

Микола Дендак — 24 травня, 21:59
Гравця Шахтаря дискваліфікували на 3 матчі

Контрольно-дисциплінарний комітет дискваліфікував лівого вінгера донецького Шахтаря Егіналду на три матчі за агресивну поведінку в поєдинку 28 туру Української Прем'єр-ліги проти київського Динамо.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

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Також з цієї причини на 5 матчів відсторонили головного тренера Поділля Віталія Костишина. А асистент наставника Ниви Вінниця Іван Кривошеєнко та аналітик Полісся Сергій Пінчук (по 3 гри) отримали покарання за нецензурні, образливі вислови.

Нагадаємо, "гірники" достроково виграли чемпіонат України сезону-2023/24 після перемоги над киянами в очному протистоянні.

Одразу після фінального свистка на полі почалася сутичка, після якої бразилець отримав червону картку.

Динамо Київ КДК Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Егіналдо

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