КДК УАФ оштрафував Динамо та Шахтар після матчу 11-го туру УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував донецький Шахтар та київське Динамо після Класичного в межах 11 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє УАФ.

Найбільше дісталося столичному клубу. Загальна сума штрафу за поведінку вболівальників сягнула 180 тисяч гривень. У "гірників" же – 67,5 тисячі.

Шахтар отримав 52,5 тисячі штрафу за використання фанатами піротехніки + 15 тисяч за перевищення максимально допустимої кількості вболівальників на матчі.

Динамо ж має заплатити 85 тисяч за повторне використання вболівальниками піротехніки + 25 тисяч за її кидання на футбольне поле, а також 70 тисяч за повторні скандування нецензурного, образливого характеру на адресу арбітра матчу.

Після гри, в якій перемогу святкував Шахтар, Суркіс розкритикував роботу арбітрів. Також Комітет арбітрів Української асоціації футболу відреагував на епізод з фолом Юхима Коноплі на Шолі Огундані, заявивши, що там мало бути пенальті.

Нагадаємо, що після поразки від Шахтаря київське Динамо перервало свою серію без поразок в Українській Прем'єр-лізі.