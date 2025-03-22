КДК УАФ оштрафував п'ять клубів УПЛ за підсумками матчів 20 і 21-го туру

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував Шахтар та ЛНЗ за порушення під час матчів 20-го туру української Прем’єр-ліги.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Обидва клуби зобов’язані виплатити по 10 тисяч гривень за недотримання вимог Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану, а саме – перевищення максимально допустимої кількості глядачів на стадіоні.

Інгулець і Чорноморець оштрафовані на 15 тисяч гривень кожен за неспортивну поведінку своїх гравців після очного матчу 21-го туру.

Кривбас було оштрафовано ще на 5 тисяч гривень за підсумками матчу проти Шахтаря. Причина – поведінка під час гри асистента головного тренера Дмитра Кара-Мустафи.

Нагадаємо, 6 березня Шахтар у Львові зіграв із Кривбасом унічию (1:1), а ЛНЗ у Черкасах прикро поступився Динамо.