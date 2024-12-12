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КДК усунув від матчів гравців Чорноморця, які отримали червоні картки за лайку з арбітром – джерело

Олексій Мурзак — 12 грудня 2024, 17:44
КДК усунув від матчів гравців Чорноморця, які отримали червоні картки за лайку з арбітром – джерело
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На сьогоднішньому засіданні КДК УАФ було ухвалене рішення про відсторонення гравців Чорноморця Івана Петряка та Богдана Бутка, які отримали червоні картки за лайку в матчі 15 туру проти Олександрії (0:3).

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Так, Петряк пропустить 3 гри, а Бутко 2 і ще одну умовно.

Зазначимо, що про це рішення офіційно в УАФ ще не повідомляли.

Нагадаємо, Бутко отримав другу жовту картку після того, як нецензурно висловився в бік головного арбітра гри, також вилучили його партнера по команді Івана Петряка.

Пізніше Богдан розкритикував суддівство у матчі, зазначивши, що такой футбол нікому не потрібен.

КДК Олександрія Українська асоціація футболу (УАФ) Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Іван Петряк Богдан Бутко

Іван Петряк

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