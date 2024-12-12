КДК усунув від матчів гравців Чорноморця, які отримали червоні картки за лайку з арбітром – джерело
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На сьогоднішньому засіданні КДК УАФ було ухвалене рішення про відсторонення гравців Чорноморця Івана Петряка та Богдана Бутка, які отримали червоні картки за лайку в матчі 15 туру проти Олександрії (0:3).
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Так, Петряк пропустить 3 гри, а Бутко – 2 і ще одну умовно.
Зазначимо, що про це рішення офіційно в УАФ ще не повідомляли.
Нагадаємо, Бутко отримав другу жовту картку після того, як нецензурно висловився в бік головного арбітра гри, також вилучили його партнера по команді Івана Петряка.
Пізніше Богдан розкритикував суддівство у матчі, зазначивши, що такой футбол нікому не потрібен.