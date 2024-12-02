Кому потрібен такий футбол: Бутко емоційно висловився щодо суддівства у матчі проти Олександрії

Захисник Чорноморця Богдан Бутко висловився щодо суддівства в матчі проти Олександрії у межах 15-го туру Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що такий футбол нікому не потрібен.

Свою думку він висловив у Instagram.

"Отже, те, що сьогодні сталося у грі з нами, це вже не вперше таке і я вже не можу мовчати. Навіщо такий футбол і кому він потрібен, якщо з ВАР і відкрито за всіх вбивати. Адже мені не 18 років і я щось побачив у футболі, хоч і небагато, але достатньо. Якою має бути моя реакція, коли ми програємо 0:1 і ще нам дали вилучення?

Можу тільки завершити цю розмову тим, що… повірте, я багато знаю, що відбувається в суддівстві. Хлопці, таким шляхом можна гроші заробляти, але зовсім не потрібно, вони зіпсовані, як ви і ваша система, і ті, хто заробляє таким чином", – написав Бутко.

Нагадаємо, захисник одеситів отримав другу жовту картку після того, як нецензурно висловився в бік головного арбітра гри, також вилучили його партнера по команді Івана Петряка. У підсумку Чорноморець у меншості розгромно програв 0:3.

Після поразки підопічні Олександра Бабича посідають 13 місце в турнірній таблиці чемпіонату України з 12 балами в активі. Наступний матч "моряки" зіграють 7 грудня проти Кривбаса.