ФІФА назвала найкращого гравця матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Бразилії та Японії
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Півзахисника збірної Бразилії Каземіро визнано найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Японії.
Про це повідомляє пресслужба ФІФА.
За підсумками голосування уболівальників він отримав нагороду Michelob Ultra Superior Player of the Match. Саме Каземіро став автором першого м'яча бразильців, зрівнявши рахунок на 56-й хвилині після удару головою.
Окрім забитого голу, півзахисник завдав 2 удари у площину воріт, виконав 68 точних передач із 76 (89%).
Зазначимо, що він став другим найбільш віковим автором голу за збірну Бразилії на чемпіонатах світу.