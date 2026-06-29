ФІФА назвала найкращого гравця матчу 1/16 фіналу ЧС-2026 між збірними Бразилії та Японії

Півзахисника збірної Бразилії Каземіро визнано найкращим гравцем матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Японії.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Your votes are in – Casemiro is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/4eqc45OHwL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026

За підсумками голосування уболівальників він отримав нагороду Michelob Ultra Superior Player of the Match. Саме Каземіро став автором першого м'яча бразильців, зрівнявши рахунок на 56-й хвилині після удару головою.

Окрім забитого голу, півзахисник завдав 2 удари у площину воріт, виконав 68 точних передач із 76 (89%).

Зазначимо, що він став другим найбільш віковим автором голу за збірну Бразилії на чемпіонатах світу.