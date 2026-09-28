Гравець Шахтаря очолив світовий рейтинг найактивніших нападників в контрпресингу

Нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас очолив світовий рейтинг найактивніших нападників світу в контрпресингу у вищих футбольних лігах за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES). 4 місце у списку посів центрфорвард житомирського Полісся Микола Гайдучик.

Відповідний топ був опублікований у соцмережах організації.

Аналітики оцінили показник контрпресингу 20-річного бразильського гравця за 90 хвилин без володіння м'ячем на рівні 39,8 дії.

Футболіст "вовків" за 90 хвилин без володіння м'ячем продемонстрував 32,3 дій, що на 0,4 нижче від третьої позиції, яку зайняв колишній нападник збірної Парагваю Роке Санта Крус, який зараз виступає у складі Насьйоналю на батьківщині.

Топ-10 нападників світу за активністю в контрпресингу (CIES):

Кауан Еліас (Шахтар, Україна) – 39,8 Фран Наварро (Брага, Португалія) – 33,7 Роке Санта Крус (Насьйональ, Парагвай) – 32,7 Микола Гайдучик (Полісся, Україна) – 32,3 Гонсалу Рамуш (Мілан, Італія) – 31,7 Мільтон Хіменес (Бока Хуніорс, Аргентина) – 31,6 Дам Геє (Ле-Ман, Франція) – 31,2 Себастьян Дріуссі (Рівер Плейт, Аргентина) – 31,0 Іван Асон (Хетафе, Іспанія) – 30,8 Ноа Гольм (Бранн, Норвегія) – 30,5

Зауважимо, що Еліас протягом поточної кампанії провів 8 поєдинків на клубному рівні та записав до свого активу 3 голи. Водночас Гайдучик відіграв 10 матчів, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та 1 результативною передачею.

Напередодні гравець київського Динамо Тарас Михавко посів сьоме місце у рейтингу найкращих центральних захисників світу віком до 22 років у поточному сезоні за версією CIES.