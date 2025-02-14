Сподіваюсь, це лише початок, – Еліас прокоментував свій дебютний гол за Шахтар

Зимовий новачок донецького Шахтаря Кауан Еліас прокоментував свій дебютний гол у складі "гірників".

Слова футболіста наводить пресслужба команди.

"Щасливий зіграти свій перший матч, попри товариський статус зустрічі. Звісно, був надзвичайно радий дебютувати за новий клуб, а також відзначитися забитим мʼячем. Сподіваюся, це лише початок моєї допомоги команді – як в офіційних протистояннях, так і в будь-яких турнірах, що на нас чекають. Сподіваюся, це лише перший крок до нових здобутків та перемог". – розповів Еліас.

Окрім того, форвард висловився про свою адаптацію в донецькому колективі.

"Все чудово – мене добре прийняли бразильці, українці й представники інших націй. Загалом процес адаптації відбувається досить непогано, знов-таки завдяки моїм товаришам по команді. Я сподіваюся, що якомога швидше зумію влитися і почати приносити команді користь". – резюмував бразилець.

Нагадаємо, гол Еліаса допоміг Шахтарю розгромити РФШ в товариському матчі.

Раніше спортивний директор "гірників" Дарійо Срна анонсував ще один гучний трансфер команди.