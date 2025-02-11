Срна анонсував гучний трансфер Шахтаря

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна заявив, що президент клубу Рінат Ахметов погодив ще один трансфер до початку другого кола чемпіонату України.

Цитує функціонера пресслужба "гірників".

"Президент дав добро на ще один трансфер, який буде, як я вважаю, гучним, дорогим. Це трансфер, який нам потрібен – або зараз, або влітку. Ми працюємо активно, тут дуже велика робота. Якщо всі думають, що в нас були канікули, то я вважаю, що в мене, директора Палкіна та президента канікул не було. Тому що так багато дзвінків, так багато роботи, багато порівнянь, інформації, яку ми повинні отримати, щоб бути впевненими в цьому футболісті, що нам замало було 24 години.

Директор Палкін, який завжди в офісі, увесь час на телефоні, займається цифрами, контрактами – це також дуже важлива робота. Я упевнений, уболівальники це поважатимуть та оцінюватимуть, що в такий важкий час ми продаємо і купуємо й робимо найсильніший Шахтар. Це я повторюю не вперше, і президент навіть сам сказав, що ми недалеко від того, аби зробити найсильніший Шахтар. І я впевнений, що нам залишилося трошки", – розповів Срна.