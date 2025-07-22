Девід Бекхем показав невдалу зачіску через злетівшу насадку та став жертвою тролінгу від Вікторії
Ідеальний стиль Девіда Бекхема, здається, дав тріщину, і фанати в захваті через це!
Легендарний футболіст вирішив самостійно підрівняти зачіску, але щось пішло не так. Під час стрижки у нього злетіла насадка з машинки, і результат виявився не зовсім на рівні його бездоганного стилю.
Про свій "б’юті-фейл" Бекхем розповів в Instagram, показавши наслідки домашньої стрижки. Але головна зірка цього мініскандалу – його дружина Вікторія.
Колишня учасниця Spice Girls і фешн-ікона не втратила нагоди підколоти чоловіка і активно сміялася з епічного файлу коханого.
Нагадаємо, напередодні Девід отримав найвищу британську відзнаку. Король Чарлзь III посвятив ексфутболіста у лицарі.
Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році Девід Бекхем був одним з тих, кто активно підтримував український народ.
У березні того року він передав свій акаунт в Instagram харківській лікарці, яка демонструвала роботу медиків під час війни. До того ж, Бекхем разом із дружиною Вікторєю пожертвували один мільйон фунтів на допомогу українським дітям.
Але у лютому цього року Девід Бекхем зареєстрував товарний знак на території Росії.