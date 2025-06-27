Бекхему зробили операцію через травму 22-річної давнини

Легендарний ексфутболіст Девід Бекхем потрапив до лікарні через травму, яку він отримав 22 роки тому.

Про це повідомила дружина англійця Вікторія.

Модель опублікувала фото у своєму Instagram, на якому ексгравець МЮ та Реала перебуває на лікарняному ліжку з пов'язкою на руці.

За інформацією The Sun, Бекхем потребував операції з відновлення руки через травму, яку він отримав ще за часів активної кар'єри. У 2003 році хавбек у складі збірної Англії зламав зап'ястя у товариському матчі з ПАР.

Увесь цей час Бекхем відчував певний дискомфорт через зламану руку та гвинт фіксації, який застряг, проте не звертав на це уваги.

Нагадаємо, протягом кар'єри Девід грав за такі клуби, як Манчестер Сіті, Реал, ПСЖ, Мілан та Лос-Анджелес Гелаксі.

Наразі ексфутболіст є власником футбольного клубу Інтер Маямі, який виступає в МЛС.

Раніше король Чарлзь III посвятив Бекхема у лицарі.