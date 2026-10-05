Пес став головною зіркою матчу Ліги націй: кумедний епізод на полі

Матч між Північною Македонією та Шотландією у Лізі націй довелося ненадовго перервати через несподіваного гостя. На дев'ятій хвилині зустрічі на поле стадіону "Тоше Проескі" вибіг пес, який, схоже, був зовсім не проти отримати свою хвилину слави.

Чотирилапий порушник спокійно бігав газоном, нюхав поле та насолоджувався увагою трибун. Гравець Північної Македонії Себастьян Еррера спробував упіймати собаку та вивести його за межі поля, однак той злякався футболіста й стрімко побіг у протилежний бік.

Втім, довго тривати ця пригода не стала. Приблизно за пів хвилини пес сам залишив газон, а камери встигли зафіксувати його короткий, але яскравий вихід на футбольну сцену.

El invasor en el partido entre Macedonia del Norte y Escocia por la Nations League 😳 🐶 pic.twitter.com/umFJ7HKgtp — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 3, 2026

Сама Шотландія в підсумку довела матч до перемоги з рахунком 2:0. Кіерон Бові відкрив рахунок уже на сьомій хвилині, а Джон Макгінн реалізував пенальті у другому таймі. Наприкінці зустрічі шотландці залишилися в меншості після вилучення Скотта Маккенни на 83-й хвилині.

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Раніше повідомлялося, що матч МЛС було призупинено, бо на поле вибігла маленька дитина.