Відомий блогер і фанат Роналду розтрощив вщент геймпад після поразки від гравця Ліверпуля в FC 27

Зірковий блогер IShowSpeed влаштував справжній вибух емоцій під час гри проти нападника Ліверпуля Юго Екітіке у EA Sports FC 27.

Француз двічі поспіль переграв популярного стрімера, а друга поразка стала для нього останньою краплею.

Після фінального свистка IShowSpeed повністю втратив контроль над емоціями. Блогер розбив свій геймпад і почав жбурляти речі по студії, тоді як Екітіке, який спостерігав за всім по той бік відеодзвінка, лише сміявся з реакції свого суперника.

Втім, на цьому історія не завершилася. Невдовзі після поєдинку IShowSpeed змінив аватарку свого верифікованого Instagram-акаунта на фотографію Екітіке.

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За сторінкою блогера стежать близько 55,2 мільйона людей, тож незвичний жест одразу помітили його величезна аудиторія.

🚨| BREAKING: Speed has OFFICIALLY changed his Instagram profile picture to Hugo Ekitiké’s face after losing their FIFA wager 🤯😭 - The LAST time Speed changed his profile picture was to meet Instagram’s requirements to get VERIFIED https://t.co/gTeQLMpGIc — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) October 3, 2026

Нагадаємо, IShowSpeed є затятим фанатом Роналду. Блогер так сильно любить Кріштіану, що навіть став головним хейтером Мессі і потрапив до символічної збірної ненависників Лео на аргентинському телебаченні.

Раніше повідомлялося, що відомий стрімер за свою любов до Роналду отримав від нього запрошення на таємне весілля кумира із Джорджиною.