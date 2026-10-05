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Відомий блогер і фанат Роналду розтрощив вщент геймпад після поразки від гравця Ліверпуля в FC 27

Богдан Войченко — 5 жовтня 2026, 13:19
Скріншот
Відомий блогер і фанат Роналду розтрощив вщент геймпад після поразки від гравця Ліверпуля в FC 27

Зірковий блогер IShowSpeed влаштував справжній вибух емоцій під час гри проти нападника Ліверпуля Юго Екітіке у EA Sports FC 27.

Француз двічі поспіль переграв популярного стрімера, а друга поразка стала для нього останньою краплею.

Після фінального свистка IShowSpeed повністю втратив контроль над емоціями. Блогер розбив свій геймпад і почав жбурляти речі по студії, тоді як Екітіке, який спостерігав за всім по той бік відеодзвінка, лише сміявся з реакції свого суперника.

Втім, на цьому історія не завершилася. Невдовзі після поєдинку IShowSpeed змінив аватарку свого верифікованого Instagram-акаунта на фотографію Екітіке.

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За сторінкою блогера стежать близько 55,2 мільйона людей, тож незвичний жест одразу помітили його величезна аудиторія.

Нагадаємо, IShowSpeed є затятим фанатом Роналду. Блогер так сильно любить Кріштіану, що навіть став головним хейтером Мессі і потрапив до символічної збірної ненависників Лео на аргентинському телебаченні.

Раніше повідомлялося, що відомий стрімер за свою любов до Роналду отримав від нього запрошення на таємне весілля кумира із Джорджиною.

ВІДЕО IShowSpeed EA FC Юго Екітіке