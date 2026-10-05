Відомий блогер і фанат Роналду розтрощив вщент геймпад після поразки від гравця Ліверпуля в FC 27
Зірковий блогер IShowSpeed влаштував справжній вибух емоцій під час гри проти нападника Ліверпуля Юго Екітіке у EA Sports FC 27.
Француз двічі поспіль переграв популярного стрімера, а друга поразка стала для нього останньою краплею.
Після фінального свистка IShowSpeed повністю втратив контроль над емоціями. Блогер розбив свій геймпад і почав жбурляти речі по студії, тоді як Екітіке, який спостерігав за всім по той бік відеодзвінка, лише сміявся з реакції свого суперника.
Втім, на цьому історія не завершилася. Невдовзі після поєдинку IShowSpeed змінив аватарку свого верифікованого Instagram-акаунта на фотографію Екітіке.
За сторінкою блогера стежать близько 55,2 мільйона людей, тож незвичний жест одразу помітили його величезна аудиторія.
Нагадаємо, IShowSpeed є затятим фанатом Роналду. Блогер так сильно любить Кріштіану, що навіть став головним хейтером Мессі і потрапив до символічної збірної ненависників Лео на аргентинському телебаченні.
Раніше повідомлялося, що відомий стрімер за свою любов до Роналду отримав від нього запрошення на таємне весілля кумира із Джорджиною.