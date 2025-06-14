Став сером Девідом: король Чарльз ІІІ посвятив Бекхема у лицарі

Легенда Манчестер Юнайтед і збірної Англії Девід Бекхем був удостоєний лицарського звання в списку почесних гостей короля Чарльза ІІІ до дня народження.

Про це повідомляє Sky Sports.

Ця нагорода, присуджена за заслуги у спорті та благодійності, завершила довге очікування 50-річного англійця на найвище почесне звання Британії.

Співвласник Інтер Маямі працює послом ЮНІСЕФ з 2005 року. У 2024 році він став послом благодійної організації Короля Чарльза "The King's Foundation".

"Зростаючи у східному Лондоні з батьками, бабусями і дідусями, які були дуже патріотичними і пишалися тим, що вони британці, я ніколи не міг уявити, що отримаю таку справді покірну честь.. Грати за свою країну і бути її капітаном було найбільшим привілеєм у моїй кар'єрі і буквально дитячою мрією, що здійснилася. За межами поля мені пощастило мати можливість представляти Британію в усьому світі та працювати з неймовірними організаціями, які підтримують громади, що потребують допомоги, та надихають наступне покоління. Мені дуже пощастило, що я маю змогу займатися тим, чим я займаюся, і я вдячний, що мене визнали за роботу, яка приносить мені стільки задоволення. Знадобиться деякий час, щоб усвідомити цю новину, але я безмежно пишаюся, і це такий емоційний момент, яким я можу поділитися з моєю родиною", – заявив футболіст.

Девід Бекхем, який був призначений офіцером Ордену Британської імперії (OBE) у 2003 році, зіграв 115 матчів за збірну Англії, у 59 з них – в якості капітана. На рахунку ексхавбека Манчестер Юнайтед шість титулів чемпіона Англії, а також відомий требл 1999 року.

Він залишається єдиним гравцем чоловічої збірної, який забивав на трьох різних чемпіонатах світу, беручи участь у кожному великому турнірі для "Трьох левів" з 1998 по 2006 роки.

Бекхем також допоміг Лондону отримати право на проведення Олімпійських ігор 2012 року.

Проте Девіду довелося набратися терпіння, перш ніж він отримав лицарський титул. Повідомлялося, що його вперше висунули на лицарський титул у 2011 році, але в кінцевому підсумку він не отримав його.

Тоді повідомлялося, що Королівська податкова і митна служба наклала вето на його номінацію через ймовірну участь футболіста у схемі ухилення від сплати податків.

У 2017 році кілька газет надрукували деталі витоку електронних листів Бекхема, в яких він критикував систему нагород і комітет з нагород. Речник колишнього гравця МЮ тоді заявив, що ці листи були "зламані", "сфальсифіковані" і "приватні".

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році Девід Бекхем був одним з тих, кто активно підтримував український народ.

У березні того року він передав свій акаунт в Instagram харківській лікарці, яка демонструвала роботу медиків під час війни. До того ж, Бекхем разом із дружиною Вікторєю пожертвували один мільйон фунтів на допомогу українським дітям.

Але у лютому цього року Девід Бекхем зареєстрував товарний знак на території Росії.