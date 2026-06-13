Катар – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

У суботу, 13 червня, відбудеться матч першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Катару та Швейцарії.

Гру на "Лівайс Стедіум" в Санта-Кларі судитиме бригада арбітрів із Гондурасу на чолі з Саїдом Мартінесом. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Катар – Швейцарія безпосередньо у цій новині.

Нагадаємо, що у групі B також опинились збірні Канади та Боснії і Герцеговини. Напередодні вони зіграли внічию в очному протистоянні.